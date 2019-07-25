Бузова обогнала Собчак в рейтинге Forbes
Издание Forbes составило список самых финансово состоятельных российских знаменитостей моложе 40 лет. Согласно рейтингу, за последний год популярная телеведущая Ольга Бузова заработала в 4,4 раза больше, чем Ксения Собчак.
Стало известно, что журналистка заняла только 14 место среди своих обеспеченных коллег. Следующую позицию после Бузовой занял российский хоккеист Александр Овечкин, который заработал 14,5 миллиона долларов.
Также Баста стал самым успешным российским музыкантом. Его состояние за год оценивается в 6,9 миллиона долларов. Помимо прочего, в десятку самых состоятельных знаменитостей вошли Полина Гагарина, Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк и Артем Дзюба.
Читайте также: Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes