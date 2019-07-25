ЗАГ_Одиссей и череп судьбы

Генри Райдер Хаггард, Эндрю Лэнг. Последнее путешествие Одиссея

Малоизвестный роман признанных мастеров приключенческой литературы рассказывает о скитаниях, сражениях и ошибках хитроумного Одиссея после падения Трои и безрадостного возвращения на Итаку.

Против чего оказывается бессилен мудрец и воин?

Против женщины, которая решила любой ценой сделать его своим. А если она хитра, коварна и к тому же жена фараона, использующая чары, то даже Одиссей не сразу поймет, что она выдавала себе за другую.

И он — роковая ошибка! — обманувшись, дал ей клятву верности. Но Египту грозит нашествие варваров-чужаков, и Одиссей — единственный, кто может спасти страну. Но в бою его же сын из-за доспехов примет его за врага…

Мордовские народные сказки

Красочное издание, оформленное художником Павлом Клементьевым.

Одна из сказок описывает, что может случиться, если всего на свете бояться.

Жила-была в поле пугливая мышь. «А на краю того поля росли дубы. Захотелось мышке погулять под ними — соседки рассказывали, что летом там очень хорошо, прохладно в тени, и ягоды растут. Только мышка зашла в лес, как с дуба ей на голову упал желудь.

От страха у мышки в глазах потемнело, бросилась она со всех ног, сама не зная куда. А навстречу ей попалась крыса...» Повстречались им и другие звери, и все побежали вместе, и угодили в глубокую яму…

Станислав Ермаков. Удивительные артефакты и современные мифы

В книге в популярной форме описаны древние пирамиды, загадочные статуэтки, хрустальные черепа, таинственные устройства и прочие диковины, с которыми связано множество самых разных гипотез, от палеоконтактов до потонувшей и так и не найденной Атлантиды. В тексте приводится не только описание этих артефактов, но и выясняется, почему в легенды о них до сих пор верят люди.

К примеру — находка в 1920-х годах хрустального черепа (он же — «Череп Судьбы») путешественником и археологом (Альбертом Митчеллом-Хеджесом, утверждавшим, что черепу не менее 3600 лет, и его использовали майя. А вот по современным данным, хрустальное изделие не старше XIX века. Другой хрустальный череп, как утверждает его владелица, имеет возраст 36 000 лет и называет себя «Макс». Конечно, по ее словам, этот череп уникален. «Если вы — адепт современных мистических учений любого толка, то вам явно стоит, оказавшись в Америке, посетить сеанс общения с Максом. Это недорого, с вас возьмут всего двадцать пять долларов…»

Автор уделяет внимание бронзовым пришельцам и «невидимым НЛО», а также парадоксам массового создания и объясняет причины роста интереса в обществе к загадочным артефактам.

Карина Сарсенова. Избранный

Книга посвящена беседам автора с известными людьми нашего времени, творческими деятелями и учеными. Речь идет о важнейших проблемах современной культуры, ценности осознанного подхода к жизни, смысле творчества в различных жанрах и направлениях искусства.

Знаменитый литератор Олжас Сулейменов, автор таких ставших еще в советское время классикой поэм, как «Земля, поклонись человеку!» и «Глиняная книга», размышляет о высшем назначении человека и сущности разума. «Мыслящие люди — это интеллигенция, творческие люди, причем творческие во всех профессиях, во всех специальностях. Человек может быть и физиком, и инженером, но в то же время человеком мыслящим. Именно такие и сохраняют цивилизацию, удерживают ее, потому что человек мыслящий всегда готов пойти на компромисс».

Видный ученый-генетик Валерий Даниленко рассказывает о новейших достижениях науки в раскрытии тайн человеческого организма. Секретами своей профессии также делятся певица, театральный режиссер, модельер, скульптор, художник и многие другие.

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