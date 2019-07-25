Стас Барецкий заявил, что в «Брате-3» снимется Микки Рурк
Шоумен и музыкант Станислав Барецкий сообщил, что в его потенциальной будущей киноленте «Брат-3» о младшем брате Данилы Багрова снимется американский актер Микки Рурк. Предположительно он сыграет бандита, который оказывает поддержку подпольному казино.
— Стало известно, что к актерской группе присоединится голливудская звезда Микки Рурк. Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию, — написал Барецкий в своем Instagram.
Шоумен добавил, что Рурк согласился на эту роль за гонорар в 300 тысяч долларов. Однако пользователи с недоверием отнеслись к такому заявлению. Многие из них обвинили Станислава во лжи и попросили предоставить доказательства. Часть комментаторов, правда, выразила готовность посмотреть фильм.
Читайте также: Валерия раскритиковала новый фильм про «Короля льва»