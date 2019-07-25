Брат Егора Летова прокомментировал закрытие аэропорта имени рок-певца
Музыкант Сергей Летов, брат известного рок-поэта и исполнителя Егора Летова, заявил, что ему ничего не известно о причинах закрытия «аэропорта имени Егора Летова». Он отметил, что не вникает в подобные вопросы.
— Все юридические и прочие вопросы относительно его наследия решает основатель Фонда Егора Летова Сергей Попков, — сообщил музыкант в комментарии ФАН.
Тем не менее он отметил, что не против использования имени брата и положительно относится к такому проявлению народной любви.
Азовский районный суд 25 июля запретил использовать участок в селе Поповка Омской области в качестве взлетно-посадочной полосы. Владелец участка Александр Анисимов построил здесь частный аэропорт для малой авиации и дал ему имя Егора Летова.
Решение о закрытии аэропорта было принято после того, как жители деревни написали коллективную жалобу. Отмечается, что владелец использовал земли не по назначению.
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