Между Москвой и Клином запустят дополнительные «Ласточки»
Семь скоростных поездов «Ласточка» будут курсировать по субботам и воскресеньям между Москвой и Клином. Выполнение маршрутов начнется с 3 августа.
По словам начальника отдела организации обслуживания пассажиров Московско-Тверской пригородной пассажирской компании Юлии Бузиной, запуск поездов состоялся после просьб пассажиров.
— Это позволит сократить интервалы между поездами по выходным, спланировать поездки в новое время и выбрать более свободные рейсы, — приводит слова Бузиной официальный сайт ведомства.
Первые запуски «Ласточек» на Ленинградском направлении состоялись почти 4 года назад. В настоящее время на промежутке Москва — Крюково — Тверь по будням курсируют 42 пары скоростных поездов. От Ленинградского вокзала до Клина можно доехать приблизительно за час, а до Твери — чуть больше чем за полтора.
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