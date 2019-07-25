Наружная реставрация монумента «Родина-мать зовет!» завершится в ноябре
• 15:30 • 25 июля 2019
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Монумент имеет сложную форму, поэтому каждый сегмент лесов изготавливался по индивидуальному заказу
Фото: скриншот с видео ОТР
Наружная реставрация монумента «Родина-мать зовет!» завершится в ноябре, передает ОТР.
В настоящее время рабочие бригады завершили возведение строительных лесов. Скульптуру очистят от пыли, грязи, лишайника и мха. Затем трещины на памятнике промоют и заделают специальным раствором.
Над реставрацией монумента работают 77 человек.
Внутри статуи специалисты уже заменили тросы, которые удерживают скульптуру на постаменте.
Всего на реставрационные работы планируют потратить 750 миллионов рублей.
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