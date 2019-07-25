Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
Стало известно, когда летняя погода вернется в столицу. Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что потепление наступит в середине следующей недели. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
В уходящем месяце погода еще успеет напомнить о лете. Так, 27 июля столбики термометров поднимутся до 28 градусов.
А в следующие выходные, 3 и 4 августа, температура воздуха будет держаться на уровне 20–22 градусов тепла.
— Но если в эту пятницу–субботу москвичи поедут на дачу в шортах и майках, то обратно из-за прихода ультраполярного холода — в ушанках и ватниках, — заявил синоптик.
Ранее жителей Москвы предупредили об ультраполярном вторжении, вместе с которым в выходные столицу посетят дожди.
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