МИД прокомментировал инцидент с задержанным российским танкером в порту Измаил
Москва в курсе задержания Службой безопасности Украины российского танкера и ждет прояснения ситуации от украинских властей. Об этом сообщил источник в МИД РФ.
Ведомство разберется во всех деталях произошедшего и не собирается торопиться с окончательными выводами.
— Версия про Керчь анонсировалась, но пока мы ничего не знаем ни о количестве экипажа, ни о том, какие претензии конкретно к морякам будут предъявляться, — цитирует источник РИА Новости.
МИД РФ будет принимать действия в отношении задержанного танкера только после выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины задержала танкер РФ NEYMA за «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе. В ведомстве отметили, что судно «признано вещественным доказательством», на основании которого готовится ходатайство для ареста.
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