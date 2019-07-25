Служба безопасности Украины задержала российский танкер в Керченском проливе

Служба безопасности Украины задержала танкер РФ NEYMA за «блокирование украинских кораблей» в Керченском проливе. Об этом пресс-служба СБУ сообщила в Facebook.

Там же отметили, что судно «признано вещественным доказательством», на основании которого в настоящий момент готовится ходатайство для ареста.

— По информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру IМО — 8895528, согласно данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как уже известный танкер NEYMA, — уточняется в сообщении пресс-службы.

На данный момент группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников завершила обыск, конфискацию документов, записей переговоров, бортовых журналов и допрос членов экипажа задержанного корабля.

В СБУ предполагают, что захваченный танкер ранее содействовал российским пограничникам, которые задержали украинские корабли в ноябре 2018 года за нарушение границы РФ. Якобы судно заблокировало проход, когда моряки предприняли попытку скрыться. Всего в качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.

Напомним, что в ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования властей РФ. Вскоре пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы. В настоящий момент срок содержания под стражей продлен до 24 октября 2019 года.

С того времени Москва и Киев не могут прийти к согласию по вопросу освобождения или обмена моряков. В среду, 24 июля, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достижении договоренностей по возвращению украинских моряков.

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