Достигнуты договоренности по возвращению украинских моряков на родину
• 15:58 • 24 июля 2019
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На фото: капитан второго ранга с корабля ВМС Украины «Бердянск» Денис Гриценко, который вместе с экипажем судна был задержан после нарушения границы с Россией в Керченском проливе
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достижении договоренностей по возвращению украинских моряков.
По словам обмудсмена, в настоящий момент оформляются последние документы.
— Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Думаю, что скоро будем встречать моряков на родине, — цитирует политика «Общественное ТВ». Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Активная стадия расследования уголовного дела уже завершена. 17 июля Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 морякам, задержанным в Керченском проливе.
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