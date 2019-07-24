Заявление о возвращении украинских моряков прокомментировали в России
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что следователи пока не принимали никаких решений о возвращении арестованных за нарушение границы РФ украинских моряков.
Ранее о договоренности по возвращению моряков на Украину и оформлению необходимых документов заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
Адвокат арестованных моряков Николай Полозов сообщил телеканалу «Общественное ТВ», что не имеет подобной информации. Сторона защиты узнала бы о процессуальных действиях в отношении них.
Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Лефортовский суд Москвы продлил арест моряков до 24 октября 2019 года.
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