Названы любимые места китайских туристов в Москве
По итогам минувшего года Китай стал лидером среди стран дальнего зарубежья по объему туристических прибытий в Москву. Наиболее популярными местами российской столицы среди китайцев стали Кремль, Красная площадь, Цирк на Цветном бульваре и Новодевичий монастырь. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
— Количество китайских туристов, посетивших столицу в 2018 году, составило 803,6 тысячи человек. Кремль, Красная площадь и ее окрестности — главные объекты их фотографирования. На площади даже без захода в Александровский сад китайские туристы могут провести часа три–четыре, — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что на территории Новодевичьего монастыря китайских туристов в первую очередь интересует Новодевичье кладбище — на его территории были похоронены лидер Коммунистической партии Китая Ван Мин и его супруга.
Кроме того, в десятку самых любимых среди китайских туристов мест вошли Воробьевы горы, МГУ, Государственная Третьяковская галерея, ВДНХ, улица Арбат, ГУМ, ЦУМ и ряд станций метрополитена.
Большое впечатление на гостей производят фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», расположенные на ВДНХ, передает агентство городских новостей «Москва».
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