Открытие мемориала легенде московского «Спартака» состоялось в Кунцеве
На территории столичного района Кунцево 25 июля состоялось открытие мемориала легендарному игроку московского «Спартака» Федору Черенкову. Событие приурочили ко дню рождения футболиста, которому могло бы исполниться 60 лет.
Мемориальную доску открыли в школе № 384, в которой учился Черенков. На торжественной церемонии присутствовали бывшие футболисты, которые в прежние годы были одними из главных людей советского спорта и «Спартака». Например, Никита Симонян, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов. Кроме того, в открытии мемориала приняла участие дочь футболиста — Анастасия Черенкова.
— Федор — святой человек. То, что школа, в которой он учился, участвует в этом, — это огромная благодарность. Вечная память великому Федору Черенкову, и пока мы живы, пока мы ходим по этой земле, мы будем благодарны ему за его игру, — цитирует ТАСС Никиту Симоняна.
Вице-президент РФС особенно подчеркнул, что Черенков был не просто великим — он был гением.
Напомним, что легенды красно-белых не стало в 2014 году.
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