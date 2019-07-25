Территорию у Дворца водных видов спорта в «Лужниках» благоустроят
Территория вблизи Дворца водных видов спорта на территории «Лужников» будет обустроена в стиле советского уличного дизайна середины XX века. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
— У центрального входа со стороны станции метро «Воробьевы горы» планируется установить скульптурную композицию из цветной металлической проволоки в виде трех фигур пловцов, а также сделать сухой фонтан, — поделился информацией главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Отмечается, что светомузыкальный фонтан станет одним из самых ярких объектов грядущего благоустройства. По двум сторонам от него будут высажены кусты сирени.
Проектом благоустройства территории занимается то же архитектурное бюро, которое занимается реконструкцией самого комплекса. Открытие Дворца водных видов спорта запланировано на осень текущего года, передает РИАМО.
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