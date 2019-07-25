Дженнифер Лопес подарили на юбилей Porshe за 120 тысяч долларов
Американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес вчера отпраздновала свой 50-летний юбилей. Звезда отметила торжество на острове Стар в Майами.
На вечеринке собрались родственники и друзья Лопес. В их числе были певица Ашанти, рэпер Fatjoe и диджей Khalid. Также рядом с певицей был ее возлюбленный Алекс Родригес, который и сделал ей роскошный подарок — красный автомобиль Porshe Legion Media стоимостью 120 тысяч долларов. На номерном знаке были выведены инициалы Дженнифер.
Родригес порадовал спутницу и другим сюрпризом — в своем аккаунте он выложил трогательное видео, в котором признается ей в любви.
Фанаты же преподнесли Лопес гигантскую открытку с пожеланиями. Финалом праздника стал огромный торт и салют.
Сейчас Дженнифер и Алекс готовится к свадьбе, сообщает Cosmopolitan.
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