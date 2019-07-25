Проект планировки трамвайной линии на месте монорельса разработают до конца года
Разрабатывается проект планировки трамвайной линии на месте монорельса. Параллельно идет обследование конструкций, сообщил в четверг, 25 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Нам нужно провести тщательную работу, чтобы получить качественный проект, который позволит создать трамвайную линию на месте монорельса, — отметил заместитель мэра Москвы.
По его словам, решение должно быть принято до конца года — и техническое, и градостроительное.
— Это инженерно-технически сложная задача: сделать на месте одного вида транспортного сообщения другое, — добавил Марат Хуснуллин. — Монорельс сейчас является связкой между линиями метро. А нам нужно сделать еще и полноценное трамвайное сообщение: не короткую линию, а вписанную в общую систему.
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