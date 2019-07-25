Около 200 тысяч человек ожидают на спортивном празднике в «Лужниках»
На спортивно-развлекательном празднике «Московский спорт в «Лужниках», который пройдет в столице 27 июля, ожидаются около 200 тысяч человек. Об этом рассказал координатор мероприятия Илья Черных.
— В рамках праздника на всей территории олимпийского комплекса будет размещено порядка 50 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня. Каждую площадку мы постарались сделать уникальной, — подчеркнул он.
В рамках праздника запланировано проведение массового турнира по мини-футболу, также будет обустроена площадка для сдачи норм ГТО. Посетителям будут доступны площадки, на которых можно будет поиграть в шахматы, настольный теннис, настольный хоккей, «городки» и бадминтон.
Кроме того, будет обустроен информационный павильон, в котором дети смогут пройти тестирование на склонность к определенному виду спорта, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Территорию у Дворца водных видов спорта в «Лужниках» благоустроят