Хороший аппетит пернатых спасает город от катастрофы

Распространение птиц обычно справедливо связывают с экологией. Но и для экономики города пернатые что-то да значат. Самая длинная эколого-экономическая цепочка аргументов, которую обычно приводят специалисты, говоря о влиянии птиц на городскую экономику, больше похожа на философскую идею. Если в городе обитает много птиц, значит, экосистема работает хорошо. А если в порядке экология, значит, и у человека жизнь хороша и жить ему хорошо: у него меньше проблем со здоровьем, он дольше сохраняет активность, работает, зарабатывает, платит налоги и тратит деньги. Другими словами, чтобы вносить свою крошечную лепту в развитие столицы, птичкам нужно просто быть. И хорошо питаться. Особенно если они насекомоядные: например, зяблики, воробьи, пеночки, синицы. Исчезни они, полчища насекомых заполонят дворы, скверы и слопают всю зелень. И тогда властям придется изыскивать средства для «протравки» города и восстановления зеленого баланса, а это затраты на технику, материалы, зарплату. Сумма может быть в пределах шести нулей. Китайцы знают, как это бывает. 61 год назад в Китае в попытке спасти народное хозяйство истребили обжор-воробьев, которые ни от мошки не откажутся, ни от зернышка. В результате разнуздавшаяся саранча уничтожила побеги риса. В стране начался страшный голод, который унес жизни 10 миллионов человек. Удар по экономике колоссальный.

Если бы вороны не катались по куполам храмов Кремля, не было бы повода придумать соколиные службы для отлова пернатых вредительниц. С одной стороны — дополнительные траты, а с другой — на территории чисто (а значит, людей больше приходит, за экскурсии платит, сувениры покупают) и ремонта меньше.

Птицезащитные устройства на самолетах, аэродромные службы по отлову, отпугиватели от складов — появление всей этой пользы тоже капельки в экономическом море. Нечаянно пернатые подталкивают прогресс, но заставляют на него тратиться. Вороны, воробьи и голуби залетают в торговые центры, портят продукты, пачкают покрытия. В итоге владельцы крупных магазинов вкладывают в бюджет дополнительные расходы на организацию служб по отлову крылатых вредителей, компенсируя их повышением цены товара.

Для безопасности птиц в изоляции электрических проводов используют специальный материал. Тоже траты.

Что же касается «пернатых» доходов, то отдуваются за городскую крылатую фауну их «деревенские» собратья — куры и индюшки. Именно они «зарабатывают» больше всего денег.

— Ведь почти половину рациона москвичей составляет курятина, — поясняет руководитель исполкома Национальной ассоциации поставщиков, производителей и потребителей мяса и мясопродуктов Сергей Юшин.

Немного добавляют в денежный оборот и корм для уток, продающийся в парках, и скворечники, которые можно купить в зоомагазине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Королева, председатель региональной общественной организации зоозащиты «Экология Человека»:

— Говоря о птицах в городе, почему-то все забывают о домашних птицах, которые продаются на рынках и в зоомагазинах, которых мы покупаем и содержим в своих квартирах и домах. Птичий бизнес, поставленный на правильные рельсы, мог бы внести неплохой вклад в развитие экономики Москвы, если бы не одно «но». Он практически весь находится в серой зоне. Диких птиц отлавливают и продают на рынках — это вообще незаконно. Но даже те, кто разводит простых канареек и попугаев для продажи, сдают их в зоомагазины в частном порядке: получают деньги, и все. Заводчики не зарегистрированы как предприниматели, не платят налогов.

КСТАТИ

Отпугивание птиц — индустрия и ниша для бизнеса. В экономическом обороте замешано производство, а также купляпродажа спецоборудования (акустических и лазерных отпугивателей, химических репеллентов, гелей, имитирующих огонь, чучел, заграждений). А дезинфекционные компаний предлагают целый ряд услуг: удаление птиц из помещений, защита фасадов от голубей, крыш — от ворон, зарыбленных прудов в окрестностях Москвы — от чаек.