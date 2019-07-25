Воскресная школа нашла место Сократу и Моцарту

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Южном Медведкове напрямую связана с историей российской государственности. Ее построил в 1635 году князь Дмитрий Пожарский — командир нижегородского ополчения, которое в 1612 году изгнало из Москвы польско-литовских интервентов. Это деяние положило конец Смутному времени в России и дало возможность выбрать новую правящую династию, которой стали Романовы.

Отметим, что на протяжении всей своей почти четырехвековой истории храм никогда не прекращал работы, даже во времена советских гонений на верующих. Такие места особенно почитаются прихожанами, поскольку храмов, которые не были осквернены в годы существования Советского Союза, очень немного. Про такие места говорят, что они намолены.

Как отметил настоятель храма отец Валентин Тимаков, село Медведково было захолустной окраиной до начала застройки этого уже московского района в 70-х годах XX века. А за 100 лет до этого на дачи сюда приезжали отдыхать художники Михаил Врубель и Василий Поленов, а позднее и поэт Валерий Брюсов. Настоятель уверен, что и эти выдающиеся деятели искусства посещали церковь Покрова в Медведкове.

Необычность строения сразу бросается в глаза: по словам служителей храма, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Южном Медведкове является одним из последних московских одношатровых храмов, строительство которых как не соответствующих церковному чину при патриархе Никоне с 1652 года было запрещено. Но интерес представляет и находящееся рядом двухэтажное здание воскресной школы. Преподают в ней Елена Трохина и Станислава Богомолова — бывшие прихожанки храма в Подмосковье, где ранее был настоятелем Валентин Тимаков. Они последовали за своим духовным отцом в столичную церковь и продолжили развивать общину на новом месте.

По словам преподавательниц воскресной школы, количество учащихся как в детской, так и во взрослой школах примерно равно и варьируется от 80 до 120 человек в разные годы.

— Курс для взрослых длится три года, но есть и одногодичный интенсив, обучение, как и работа преподавателей, разумеется, бесплатны, — говорит Елена Трохина.

Помимо обучения церковному пению, в воскресной школе время от времени проходят и светские развлечения: например, концерты классической музыки, где играют Моцарта, Рахманинова, Дворжака, Шумана, Чайковского, Бетховена и многих других.

Для детей в школе есть театральная студия, где ставят спектакли по сказочным сюжетам, например «Золушка», и морской клуб, где можно поучаствовать в строительстве небольших яхт. Желающие могут и попробовать себя на близлежащей территории и в роли археологов.

— В связи с тем, что правительство Москвы начало благоустройство территории вокруг реки Яузы и началась выемка грунта, которая затрагивает археологические слои, появились возможности найти какие-то исторические предметы. Прихожане могут обратиться к нашему историку и поучаствовать в процессе, — сказал священник храма отец Иоанн Трохин.

В связи с днем равноапостольной святой княгини Ольги в предыдущий вечер прошло Вненощное бдение, а утром — праздничная литургия. Прихожанин Рубен Мурадян рассказал, чем этот день выделяется на фоне прочих религиозных дат.

— Очень много именинниц, прежде всего много причастников и прихожан, у которых были в этот день именины. Литургия прошла с праздничным молебном святой равноапостольной Ольге, — сказал Мурадян.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отец Валентин Тимаков, настоятель храма:

— Хвалить себя, как ты приумножаешься и хорошеешь, — самое последнее дело, но церковь развивается. Нужно сказать, что нам навстречу идут и властные структуры и помогают по разным техническим мелочам. Не скажу, что становится сильно больше прихожан, но уровень их осведомленности в вопросе веры очень вырос, надеюсь, и благодаря нашей воскресной школе.

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