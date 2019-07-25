Поклонники не узнали помолодевшую Любовь Успенскую
Поклонники российской певицы не сразу смогли узнать на фотографии в Instagram Ольги Бузовой 65-летнюю Любовь Успенскую.
На новом фото в аккаунте популярная телеведущая запечатлена вместе со своими коллегами — музыкантами из группы «Артик и Асти» и Успенской. Певица предстала перед фанатами в новом ярком образе. Толстовка, спортивные лосины, кроссовки — составляющие непривычного образа «королевы русского шансона».
Когда поклонники признали знаменитость — поделились своим удивлением и восхищением молодостью Успенской.
«Любовь Успенская, конечно, просто бомба... Я ее не узнала, если бы не подпись фото», — сделала комплимент певице пользователь соцсети.
«Где Любовь?» — не признала артистку подписчица.
«Успенская просто как девочка на фото! Какая молодец!» — оставила комментарий поклонница.
К слову, в последнее время Успенская и сама начала активно вести страницы в соцсетях, радуя фанатов новым образом и смелыми нарядами.
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