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Наука

Ученые назвали одну из причин развития Альцгеймера

Юлия Захарова
• 17:36 • 25 июля 2019
Даже небольшое содержание гена может привести к началу деменции и нарушению двигательных функций организма
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Даже небольшое содержание гена может привести к началу деменции и нарушению двигательных функций организма
Фото: https://pixabay.com/ru/

Ген АРОЕ4 оказывает негативное влияние на умственные способности уже на ранних этапах развития человека. К такому выводу пришли ученые из США, опубликовавшие научную статью на портале ScienceDirect.

Группа исследователей из университетов Калифорнии и Колорадо ген АРОЕ4 увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Он стимулирует выработку токсичных белков, что приводит к гибели нервных клеток и, соответственно, к симптомам заболевания. Даже небольшое содержание гена может привести к началу деменции и нарушению двигательных функций организма.

По мнению ученых, АРОЕ4 начинает влиять на развитие головного мозга, когда человек находится еще в детском возрасте. Тогда его способности к мышлению начинают снижаться.

Эксперты провели исследование, сравнив показатель интеллекта у 1300 детей в возрасте 6-18 лет. Выяснилось, что каждая форма АРОЕ4 снижает IQ примерно на 2 балла у мальчиков и на 3 — у девочек.

В дальнейшем планируется выяснить, как ген влияет на показатель умственного развития у взрослых (28-46 лет), и разработать эффективную систему профилактики заболевания Альцгеймера.

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