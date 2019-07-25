Ученые назвали одну из причин развития Альцгеймера
Ген АРОЕ4 оказывает негативное влияние на умственные способности уже на ранних этапах развития человека. К такому выводу пришли ученые из США, опубликовавшие научную статью на портале ScienceDirect.
Группа исследователей из университетов Калифорнии и Колорадо ген АРОЕ4 увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Он стимулирует выработку токсичных белков, что приводит к гибели нервных клеток и, соответственно, к симптомам заболевания. Даже небольшое содержание гена может привести к началу деменции и нарушению двигательных функций организма.
По мнению ученых, АРОЕ4 начинает влиять на развитие головного мозга, когда человек находится еще в детском возрасте. Тогда его способности к мышлению начинают снижаться.
Эксперты провели исследование, сравнив показатель интеллекта у 1300 детей в возрасте 6-18 лет. Выяснилось, что каждая форма АРОЕ4 снижает IQ примерно на 2 балла у мальчиков и на 3 — у девочек.
В дальнейшем планируется выяснить, как ген влияет на показатель умственного развития у взрослых (28-46 лет), и разработать эффективную систему профилактики заболевания Альцгеймера.
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