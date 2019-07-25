Дети-садисты — вызов обществу

В Электростали 10-летнюю девочку-инвалида избили прямо во дворе. Настя стала жертвой трех подруг от 10 до 13 лет, которые любят издеваться над сверстниками.

У девочки серьезное заболевание, и, когда она нервничает, начинаются судороги. Подруг это веселит, они ради смеха избили ее прутьями. Случайная прохожая успела остановить садисток — они убежали, а Настю увезли на скорой. Девочка все еще не может оправиться от шока.

История банальная. Она повторяется много лет практически в каждом дворе, классе, группе детского сада. Всегда есть тот, кого обижают. И есть дети-садисты. У меня, помню, в детстве был такой приятель. С виду нормальный парень. Мама — стоматолог. Бабушка — учительница. И вот этот парень повадился бить одного мальчишку помладше. Просто так — без причины. Как увидит — норовит врезать. И меня подначивал — давай, мол, вместе ему наваляем! Уж и отец пацана приходил нас всех мирить — без толку. Была в моем тогдашнем приятеле какая-то непонятная к пацану-жертве злоба... Спустя лет 15 я случайно столкнулся с обоими. И обалдел. Тот, кого постоянно шпыняли, вдруг стал качком. Очень уверенным и самостоятельным парнем. А бывшего приятеля я встретил... в церкви. Он служил в храме и готовился стать священником.

Дети часто злее взрослых Фото: https://pixabay.com

К чему это я? А к тому, что все происходящее с нами нужно воспринимать как урок, который следует выучить. Или как вызов, на который следует дать ответ. Если урок выучен и ответ верный — ты развиваешься. Если неверный — сползаешь дальше вниз. Девочки-садистки из Электростали — это прежде всего вызов для их родителей. Вы за ними не следили и вырастили сволочей. Так бывает. Если процесс не остановить, ваши девочки рано или поздно «сядут». Не хотите? Тогда не отпускайте их одних во двор, не давайте общаться с дурными подругами в соцсетях. Ну и, конечно, отведите к психологу. А лучше к священнику — батюшки обычно очень доступно про «хорошо» и «плохо» объясняют.

Но это и вызов обществу. Мы можем с этим явлением что-то сделать? Или будем разводить руками — мол, моя хата с краю, ничего такого не знаю? Если второе, то грош нам цена, конечно.

А родным Насти нужно, как ни странно, научить свою дочку защищаться. И психологически, и физически. Даже если она инвалид. Наш мир — не церковный приход. Девочку и сейчас, и потом будут пытаться обижать — так уж жизнь устроена. Насте нужно как-то объяснить, что она не жертва. Ведь обижают именно жертв. Во всяком случае, тех, кто внутренне согласен ими быть. Остальных обходят.

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