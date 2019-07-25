Скарлетт Йоханссон вышла в свет в помолвочном кольце за 400 тысяч долларов
Американская актриса Скарлетт Йоханссон на днях появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. На будущей звезде фильма Marvel «Черная вдова» красовалось помолвочное кольцо.
В мае этого года Йоханссон объявила о предстоящей свадьбе с комиком Колином Жостом. Их отношения продолжаются уже третий год, и вот жених преподнес возлюбленной подарок. Стоимость кольца с редким бледно-желтым бриллиантом в 11 карат эксперты оценивают в 400 тысяч долларов.
Дизайн украшения разработал Джеймс де Живанши, а выполнено оно ювелирным домом Taffin, сообщает People.
Для Скарлетт Йоханссон эта свадьба будет уже третьей. Первым ее супругом был актер Райан Рейнольдс. Во второй раз актриса вышла замуж за журналиста Ромэна Дориака, с которым рассталась в 2016 году.
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