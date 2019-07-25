Поезда между Москвой и Балашихой временно не останавливаются на станции Реутово
Электрички, следующие между Москвой и Балашихой, временно не совершают остановки на станции Реутово. Об этом проинформировали в пресс-службе Московской железной дороги.
— Это связано с тем, что на станции Реутово железнодорожники проводят работы по переустройству путевой инфраструктуры, после чего приступят к строительству новой платформы и выходов на нее из нового тоннеля, — указано в сообщении магистрали.
О возобновлении остановки поездов на станции пассажирам сообщат отдельно.
Сообщается, что проведение работ осуществляется в рамках инвестиционной программы, предусматривающей строительство четвертого главного пути на участке Москва — Железнодорожная. Также будет построена железнодорожная эстакада в сторону Балашихи. Это позволит увеличить количество пригородных электричек, передает агентство городских новостей «Москва».
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