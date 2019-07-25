Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе с женой Татьяной Морозовой, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда столицы Лелу Кокая.
— В мировом судебном участке Пресненского района 17 июля зарегистрировано исковое заявление Михаила Александровича Ширвиндта к Татьяне Павловне Морозовой о расторжении брака супругов, — заявила пресс-секретарь.
Сообщается, что досудебная подготовка назначена на 1 августа. Также стало известно, что бракоразводный процесс пройдет в закрытом режиме.
Сам Ширвиндт объяснил, что расставание с женой проходит цивилизованно, ни о каком делении имущества и речи быть не может. Тем не менее подробности развода с экс-возлюбленной ведущий раскрывать не стал.
Известно, что Морозова — вторая супруга Ширвиндта. У бывшей пары есть 33-летняя дочь Александра.
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