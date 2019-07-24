Адвокат экс-короля Малайзии подтвердил факт развода с «Мисс Москва»
Информацию о расставании «Мисс Москва» 2015 Оксаны Воеводиной и бывшего короля Малайзии, султана Мухаммада V официально подтвердил личный адвокат бывшего возлюбленного россиянки Ко Тиен Хуа.
— Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «талак» в соответствии с законами шариата, — сообщили в юридической компании Eversheds Harry Elias LLP.
Юрист заявил, что 1 июля в шариатском суде султаната Келантан было готово свидетельство о разводе супругов «в соответствии с Актом об Исламском семейном законодательстве 2002 года».
Адвокат бывшего мужа российской модели призвал СМИ уважительно относиться к личной жизни его клиента.
Напомним что ранее в Сети начала появляться информация о разводе пары, однако ни одна из сторон достоверность факта не подтверждала. Причина расторжения брака названа не была. Известно, что у бывших супругов два месяца назад родился сын Леон, сообщает РИА Новости.
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