Сваха объяснила, чем русские мужчины хуже иностранцев

С начала этого года было зарегистрировано 935 браков жительниц столицы с иностранцами, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы. Чаще всего московские девушки выбирают в себе мужья граждан Германии, Турции и Израиля. «Вечерняя Москва» выяснила у психолога и профессиональной свахи Татьяны Тасуевой, почему сегодня все больше девушек заглядываются на иностранцев и хотят заводить семью с ними.

— Русские мужчины сейчас очень избалованы женским вниманием, ведь, по статистике, в нашей стране на каждого мужчину приходится 4 женщины репродуктивного возраста. Наши мужчины абсолютно разучились ценить женскую любовь, — объяснила психолог.

Эксперт заявила, что у иностранцев, наоборот, дефицит внимания, а русские женщины считаются наиболее нежными, внимательными и заботливыми, и, что самое главное, русские женщины умеют любить.

— Ведь сейчас мир прагматичен, люди хотят любви и тепла, — заметила Татьяна Тасуева.

Психолог сообщила, что русских женщин иностранцы привлекают своей романтичностью и притягательностью, ведь это контрастирует с холодным отношением русских мужчин.

— В нашем регионе есть большой выбор достойных мужчин, но из-за пренебрежительного отношения русского мужчины к женщине происходит отторжение и развитие стереотипов о наших мужчинах. Хочется чего-то нового и хорошего. Недаром говорят «заморский принц». К сожалению, это вымывание генетического фонда, потому что иностранцы стараются выбирать самых лучших. Как изменить ситуацию и вразумить наших мужчин, чтобы они лучше относились к девушкам, я не знаю. Тут уж кому как повезет, судьбу никто не отменял, — заключила Татьяна Тасуева.

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