Суд Сингапура опроверг развод Воеводиной и бывшего короля Малайзии
В Шариатском суде Сингапура заявили, что новость о расставании бывшего короля Малайзии Мухаммада V с «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной является ложной.
Стало известно, что в реестре органа нет сведений о подаче документов на развод этими супругами, сообщила представитель Шариатского суда Сингапура Норхафиза Бте Хашим, сообщает РИА Новости.
На днях СМИ сообщили о том, что пара приняла решение разойтись и подала заявление на расторжение брака 22 июня, а закончилась процедура 1 июля. Тем не менее супруги не давали комментариев по поводу этих предположений.
Однако через некоторое время после появления слухов о расставании с мужем Воеводина выставила в Instagram пост с признаниями в любви султану.
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