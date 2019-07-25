Столичные врачи удалили из гортани пациентки редкую воздушную кисту
Пациентке научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. Свержевского удалили образовавшуюся в гортани воздушную кисту. Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
— Врачи провели все необходимые обследования, в результате которых была выявлена редкая воздушная киста ларингоцеле размером более двух сантиметров, — указано в сообщении.
Пациентка обратилась к врачам после того, как ее в течение года беспокоили охриплость, кашель во время еды и ощущение инородного тела.
По статистике, ларингоцеле встречается очень редко, данный диагноз составляет от четырех до семи процентов от всех доброкачественных образований гортани, передает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Московские врачи спасли ногу мотоциклистке, попавшей под колеса грузовика