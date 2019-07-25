Спасатели вытащили из воды мужчину, спрыгнувшего с Краснохолмского моста в Москве
• 20:10 • 25 июля 2019
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Помощь оказали специалисты поисково-спасательной станции «Крымский мост»
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Столичные спасатели помогли мужчине, который спрыгнул на набережную с Краснохолмского моста в столице. Инцидент произошел на Гончарной набережной, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГОЧСиПБ.
После падения мужчина повредил ногу и скатился в Москву-реку. Спасателям удалось вытащить его из воды на расстоянии двух метров от берега. Пострадавший был госпитализирован в больницу бригадой скорой помощи.
Помощь оказали специалисты поисково-спасательной станции «Крымский мост».
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