Спасатели назвали правила выживания в лесу
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций рассказала. Каких правил следует придерживаться, чтобы прогулка в лесу прошла благополучно и без негативных последствий.
В ведомстве напомнили о необходимости предварительно изучить прогноз погода и отложить прогулку, если синоптики обещают дождь или туман.
Идти в лес желательно в яркой одежде, закрывающей тело от укусов насекомых и порезов. С собой нужно взять заряженный сотовый телефон, воду, еду, лекарства, спички.
Перед прогулкой следует предупредить кого-либо из друзей и родственников о своих планах и рассказать предполагаемый маршрут, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям России рассказала, в каких местах не стоит собирать грибы.
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