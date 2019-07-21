Спасатели назвали неподходящие места для сбора грибов
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России рассказала, в каких местах можно собирать грибы, употреблять которые в пищу можно без опасений за здоровье.
В ведомстве отметили, что даже съедобные грибы нанесут вред, если выросли рядом с промышленными предприятиями или автотрассами, поскольку накапливают токсичные отходы, а также ртуть и свинец.
Если после поедания грибов человек ощутил недомогание, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В ситуациях, когда показаться врачам нет возможности, нужно выпить пять-шесть стаканов воды или слабого раствора марганцовки и вызвать рвоту, сообщает РИА Новости.
Ранее в МЧС рассказали, что не нужно брать слишком молодые и, напротив, слишком старые грибы. Чтобы понять, съедобен ли гриб, рекомендуется сверяться со специальными справочниками — народные методы эффективны далеко не всегда.
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