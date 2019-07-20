Спасатели напомнили правила безопасного сбора грибов
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России рассказала, на что следует обращать внимание при сборе грибов, чтобы избежать отрицательных последствий для здоровья.
В ведомстве напомнили, что даже съедобные грибы не следует собирать вдоль дорог или у предприятий, поскольку плодовые тела грибов накапливают вредные вещества и тяжелые металлы.
Не нужно брать слишком молодые и, напротив, слишком старые грибы. Чтобы понять, съедобен ли гриб, рекомендуется сверяться со специальными справочниками — народные методы эффективны далеко не всегда.
Даже съедобные грибы не стоит поедать в больших количествах, поскольку эта еда тяжела для желудка, цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС.
Ранее сообщалось, что российские программисты создали приложение для смартфонов «Справочник грибника», позволяющее определить, какой именно гриб вы собираетесь положить в корзину. По словам разработчика системы Андрея Удовенко, программа работает на любом устройстве.
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