Более 130 ординаторов прошли аккредитацию в Боткинской больнице
Выпускники ординатуры прошли в городской клинической больнице имени С. Боткина аккредитацию по пяти специальностям. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
— В городской клинической больнице имени С.Боткина прошли аккредитацию выпускники ординатуры по пяти специальностям - кардиология, неврология, онкология, педиатрия, терапия. Специализированная аккредитация выпускников ординатуры в 2019 году проводится впервые в России, — сообщили в департаменте.
Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы стал первым местом в столице, в котором для ординаторов стала доступна процедура первичной специализированной аккредитации. На данный момент ее прошли более 130 человек.
Аккредитация стала обязательной для выпускников данных пяти специальностей с 2019 года. После 2020 года ее должны будут проходить бакалавры, магистры и ординаторы по всем специальностям, передает Агентство городских новостей «Москва».
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