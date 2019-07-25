Трамваи с 27 июля не будут ходить между станциями МЦК Дубровка и Угрешская
• 21:09 • 25 июля 2019
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Вместо трамваев пассажиры смогут воспользоваться автобусом № 043, который будет следовать от МЦК Угрешская
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
С субботы, 27 июля, временно будет приостановлено движение трамваев между станциями Дубровка и Угрешская Московского центрального кольца. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— С 27 июля трамваи не будут ходить между МЦК Дубровка и МЦК Угрешская. Трамваи № 40 временно работать не будут, — уточнили в сообщении.
Вместо трамваев пассажиры смогут воспользоваться автобусом № 043, который будет следовать от МЦК Угрешская через улицу Угрешскую и метро «Дубровка» до метро «Пролетарская». Также будут доступны автобусы № 9, 193 и 736, передает агентство городских новостей «Москва».
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