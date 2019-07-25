В парке «Сокольники» может появиться березовая аллея российско-китайской дружбы

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Ли Хуэй высадил дерево в «Сокольниках» в честь 70-летия установления дипотношений между нашими странами.

Еще перед началом торжественной церемонии стало известно, что саженец, который высадит китайский дипломат, — молодая березка. И сложно представить, что на его месте могло быть какое-то другое дерево. Об этом же говорили и гости парка.

— Сегодня в честь дружбы между двумя великими странами мы будем высаживать самое красивое дерево России — березу, — объявил президент Фонда развития социально-экономических отношений между Россией и Китаем Иван Архипов. — Так мы хотим показать нашим китайским друзьям, что сердца россиян всегда будут с ними, а мы будем взаимодействовать с нашими китайскими коллегами, как сейчас говорят, 24 на 7 — каждый день, в любое время, несмотря ни на какие сложности.

Лопаты, белые перчатки и главная героиня торжества — белая береза — уже ждали своего часа.

— Посол должен любить страну, в которой он работает, народ и столицу этой страны, ее традиции и обычаи, культуру и искусство. За 10 лет работы в России я полюбил вашу страну, Москву и российский народ, — рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй. — За эти годы сделано очень многое. Но, как говорят в России, «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

По лицам гостей пробежала легкая улыбка.

— А еще: «Человек предполагает, а Бог располагает». От себя скажу: «Человек предполагает, а отдел кадров располагает», — добавил посол Поднебесной, вызвав искренние аплодисменты собравшихся.

Как будто услышав слова господина посла, небесная канцелярия решила подтвердить древнюю китайскую мудрость и заморосила мелким дождиком, не оставляющим время для дальнейших речей. Пора было браться за дело.

— Вы знаете нашу хорошую русскую примету — если дождь сопутствует началу какого-то дела, оно обязательно будет успешным, — призвал взяться за лопаты президент выставочного центра «Сокольники» и директор Современного музея каллиграфии Алексей Шабуров.

Несмотря на моросящий дождик, бодрости и желания закрепить красивые слова делом у присутствующих нисколько не убавилось.

Всего несколько минут дружной и слаженной работы — и березка заняла свое место, став полноценной обитательницей знаменитого московского парка.

— Москва и Пекин — города-побратимы уже более 20 лет, — подчеркнул Ли Хуэй. — Уже два десятилетия наши города планомерно развивают двустороннее сотрудничество. В последние годы в Москве регулярно проводятся Дни Пекина, а в Пекине — Дни Москвы. Столицы двух стран, как и их лидеры, примут активное участие и в праздновании 70-летия установления дипломатических отношений наших стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России рассказал, что работает в нашей стране уже десять лет.

— Я вижу, какие значительные изменения произошли и продолжают происходить в городе. Искренне желаю Москве процветания и дальнейшего развития, — сказал он.

Уже в августе к работе в России приступит новый посол Китая, а это значит, отношения двух стран вступают в новый период.

— Береза — символ России, силы и дружбы российского народа со всем миром. Я верю, что это прекрасное дерево станет также символом и нового этапа наших отношений, — подчеркнула сотрудник Центра изучения России Шанхайского университета иностранных языков Виктория Шаронова.

Есть надежда, что посаженная в «Сокольниках» березка станет первой в будущей аллее российско-китайской дружбы, которая насчитывает уже 70 лет. А вчерашнее мероприятие — началом новой главы в отношениях России и Китая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любовь Духанина, депутат госдумы РФ:

— Наше взаимодействие с Китайской Народной Республикой будет только расширяться. Мы хотим, чтобы наша дружба продолжалась, и поэтому уверены, что продолжим уже запущенные и работающие проекты, и, конечно, будем приветствовать появление новых интересных проектов совместно с китайской стороной. В России любят березу. Мы надеемся, что высаженная сегодня береза положит начало целой российско-китайской березовой аллее, которая украсит парк.

СПРАВКА

История российско-китайских отношений насчитывает более 400 лет. Современный этап отношений двух стран ведет свой отсчет с 1949 года, когда Советский Союз стал первой страной в мире, официально признавшей Китайскую Народную Республику. Российско-китайские отношения сегодня — это интенсивные контакты на высшем уровне, широкое взаимодействие на международной арене и в региональных организациях (Совет Безопасности ООН, ШОС, БРИКС).