Шестилетнему «охраннику» Кадырова пожелали мирной профессии
Министр Чеченской Республики по вопросам национальной политики Джабулат Умаров в разговоре с журналистами рассказал, чем будет заниматься в будущем шестилетний «охранник» Рамзана Кадырова Магомед-Эми Газиев.
По его словам, мальчику подарили подарки и отправили домой. На ребенка не возлагали каких-либо обязательств и пожелали ему «мирной профессии».
Умаров отметил, что оружие мальчику купили в магазине игрушек.
— Как сложится в дальнейшем его судьба, мы не знаем: будет ли он охранником, врачом или спортсменом. Пусть судьба всего чеченского народа в его лице сложится счастливо. Я надеюсь, что этот мальчик будет не символом войны, а символом игры в войну, — передает слова Умарова радиостанция «Говорит Москва».
Министр Чечни по нацполитике также пожелал, чтобы воинственность мальчика ограничилась детскими забавами.
Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором Магомед-Эми Газиев говорит, что мечтает стать охранником Кадырова. Глава республики исполнил мечту ребенка, встретившись с ним.
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