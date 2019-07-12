Рамзан Кадыров получил в подарок «белый термос Путина»
• 22:08 • 12 июля 2019
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Кадыров пообещал отправить оба подарка в музей
Фото: Официальный сайт президента России
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок от спикера парламента республики Магомеда Даудова копию белого термоса, который был у президента Российской Федерации Владимира Путина во время проведения саммита «Большой двадцатки».
Кроме того, Даудов подарил Кадырову миниатюру въездной арки в село Ахмат-Юрт. Глава Чечни получил эти вещи в конце заседания, которое касалось переименования родного села Ахмата Кадырова.
Как передает официальный сайт парламента республики, оба подарка отправятся в музей.
Напомним, что «белый термос Путина» был не только всеми замечен во время саммита, но и в итоге стал настоящим хитом продаж на территории Китая.
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