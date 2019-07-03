Почему кружка Путина стала популярна у китайцев и сколько бы она стоила на аукционе

28 июня состоялся торжественный ужин участников саммита G20 в японской Осаке. Журналисты со всего мира сразу же обратили внимание на необычную кружку-термос в руках президента России Владимира Путина, а китайские интернет-магазины сразу же начали продавать нечто похожее.

«Вечерняя Москва» поговорила с директором Центра стратегических исследований Китая Алексеем Масловым, который объяснил причину популярности этого предмета.

— Уже сейчас в Китае сотни предложений по продаже подобных кружек. Разного качества и объема. Учитывая, что конкуренция на их рынке колоссальна, а стоимость производства — копеечная, десятки компаний бросились их делать. И все благодаря тому, что сюжет с Путиным был показан по китайскому телевидению. А вот то, что связано с российской политикой, они не смотрят. Иначе бы заметили эту кружку давно, — отметил Алексей Маслов.

По его словам, азиаты страшно любят подобные предметы, особенно термосы. На улице нельзя не встретить китайца без термокружки. Это предмет их ежедневного обихода.

— Каждый китаец сейчас пытается показать, что он причастен к «большой» политике. Потому-то кружка и стала таким модным аксессуаром. Правда, я не понимаю, почему их российские коллеги не запатентовали дизайн и сами не начали продавать эти кружки в Китае? Несложно было предположить, что все, что носит Путин, который сам по себе — популярная личность у азиатов, давным-давно превратилось в бренд российских товаров. Они сыграли на опережение, начав производить кружки. Возможно, в этом и кроется секрет их удивительной жизнеспособности к экономике, — заключил эксперт.

В свою очередь директор галереи живописи «Альбион» Алексей Зайцев рассказал о возможной стоимости этой кружки, если бы ее выставили на аукцион.

— Прежде всего, стоимость подобных предметов определяется не изготовителем, не материалом, из которого они сделаны, а той персоной, которая держала этот предмет в руках. В данном случае прикосновение к этому предмету первого лица государства — популярного как в нашей стране, так и за рубежом — увеличивает его стоимость, — поделился Зайцев.

Он уточнил, что ценообразование, если говорить о продажах галерейных и аукционных, будет опираться на прецедентность и историчность.

— Поэтому, я думаю, конкретные прогнозы делать сложно, но если выставить кружку на аукцион в Москве, то мой прогноз такой: цена ее может составить от 700 тысяч до одного миллиона рублей. Вещи, которых касалась рука людей, оставивших след в мировой политике, будут иметь вес в истории, — подчеркнул эксперт.

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