Все виды современного искусства выпустили на Манеж

25 июля в Манеже состоялось открытие выставки «Здесь и сейчас. Атлас творческих студий Москвы». С помощью нее организаторы надеются продемонстрировать москвичам многообразие видов и форм современного искусства.

Вполне очевидно, что для столь масштабного проекта авторы выставки не стали ограничиваться только экспозицией — для гостей заготовлена весьма обширная развлекательная программа, в которую вошли теоретические лекции и практические занятия с ведущими педагогами московских творческих студий, а также встречи с известными культурологами.

— «Здесь и сейчас» представляет срез современного искусства Москвы: как техники и методики в художественном образовании влияют на мегаполис, — рассказал «ВМ» исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели. — Проект этого года объединяет на одной площадке двенадцать современных художников. В работе над выставкой поучаствовали многие столичные культурные и высшие учебные заведения. Руки к проекту приложили специалисты из Российской академии художеств, МГАХИ имени Василия Сурикова, Британской высшей школы дизайна, Мастерской коллективного кино и Центра современного искусства «Винзавод».

— Посетителей выставки ожидают насыщенная образовательная программа, мастерклассы для детей и специальный кинопоказ, посвященный современным художникам, — добавил Василий Церетели.

Куратором выставки стал Юрий Аввакумов, архитектор и действительный член Российской академии художеств. Несмотря на то что в последние годы он занимается в основном проектированием зданий, в которых планируется расположить новые музеи, он обладает большим опытом в проведении подобных мероприятий. В 2010 году он получил премию «Инновация» за проведение выставки «День открытых дверей».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Аввакумов, куратор проекта:

— Эта выставка посвящена творческому образованию. Соответственно, в ней участвуют художники, которые совмещают искусство с преподаванием. Именно они создали представленные в рамках проекта инсталляции. И за пределами этой выставки их никто никогда не увидит. Кроме того, мы представляем открытую сцену, с которой все занятые в сфере художественного образования смогут поделиться своим опытом.