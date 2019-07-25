График движения трамваев изменится на востоке Москвы с 27 июля
• 21:53 • 25 июля 2019
Поделиться:
0
doc76dmhg3h1037uyvnifh
Трамваи не будут курсировать между улицей Кирпичной и шоссе Энтузиастов
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
На проспекте Буденного с 27 июля введут изменения на время ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Трамваи не будут курсировать между улицей Кирпичной и шоссе Энтузиастов. Вместо них проследует автобусный маршрут № 036.
Из-за проведения капитального ремонта путей проследуют временные маршруты трамваев № 12 и № 36. Они будут курсировать от станций метро «Семеновская» до «Авиамоторной» и от Метрогородка до метро «Семеновская».
Трамвайный маршрут № 32 временно ходить не будет, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Трамваи с 27 июля не будут ходить между станциями МЦК Дубровка и Угрешская
Теги:
22:1925 июля 2019
21:5325 июля 2019
21:3125 июля 2019
20:5125 июля 2019
20:1025 июля 2019
19:4925 июля 2019
19:3325 июля 2019
19:3225 июля 2019
19:1125 июля 2019
19:0425 июля 2019
18:5625 июля 2019
18:5125 июля 2019
18:2925 июля 2019
18:0025 июля 2019
18:0025 июля 2019
17:5125 июля 2019
17:4925 июля 2019
17:3625 июля 2019
17:2925 июля 2019
17:1425 июля 2019
17:0725 июля 2019
16:5825 июля 2019
16:4125 июля 2019
16:3325 июля 2019
16:1625 июля 2019
16:1525 июля 2019
15:5725 июля 2019
15:5525 июля 2019
15:4725 июля 2019
15:3825 июля 2019
15:3725 июля 2019
15:3025 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:1425 июля 2019
15:0025 июля 2019
14:2125 июля 2019
13:5725 июля 2019
13:4225 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:3925 июля 2019
13:1725 июля 2019
12:5425 июля 2019
12:4525 июля 2019
12:3625 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:3125 июля 2019
12:2725 июля 2019
12:0525 июля 2019
12:0025 июля 2019
11:4525 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:2025 июля 2019
11:1525 июля 2019
11:0325 июля 2019
10:5125 июля 2019
10:4925 июля 2019
10:4225 июля 2019
10:3625 июля 2019
10:3025 июля 2019
10:2625 июля 2019
10:2225 июля 2019
10:1325 июля 2019