Зверь на детской площадке

Ужасное происшествие. В подмосковном Раменском молодая женщина 25 лет гуляла с ребенком на детской площадке на улице с милым названием Лесная. На нее на глазах у ребенка и прохожих напал зверь. А как назвать по-другому? Садист? Изувер? Крепкий мужичок вылез из машины, вступил в короткую перепалку, потом решил «поучить».

Набросился с ножом, нанес не менее двадцати ранений. Несчастная скончалась на месте до приезда врачей. Личность нападавшего установлена, ведется его розыск, сухо сообщили на сайте ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. А за этими формальными словами — ужас. Ужас сегодняшнего дня, ужас будущего. Для этого ребенка.

Его, кстати, в шоковом состоянии доставили в больницу. «Дядя-изувер», по предварительным данным, был сожителем погибшей. Вот с этого места, как говорится, если можно — поподробнее.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет Фото: Следственный комитет РФ

Мне ужасно жаль погибшую. Наверняка как та известная красотка из пьесы Островского «любви искала, но не нашла». Но еще жальче ребенка. Вы только представьте, какой непоправимый урон нанесен психике этого малыша. «Сожитель» — «второй папа» — убил маму. Для ребенка потерять маму — это все равно что потерять опору под ногами, это потерять покой, потерять, в общем-то, все. А что предшествовало этой финальной сцене драмы? Наверняка разборки дома. Которые видел ребенок. Которые его ранили. Изуродовали, испугали в самом начале жизни.

В шоковом состоянии он доставлен в больницу. А мама — молодая женщина — в морг. Вот скажите, так ли они нужны, эти поиски «любви»? Каждая вторая «разведенка» не занимается своим ребенком в полной мере. Она погружена в свою личную драму. В «поиск любви». При этом плод любви (самое главное, для чего мы живем) — ребенок — уже имеется. От «неудачной попытки». Так займись же ты этим самым ребенком! Для него ты и есть главное. Самое главное в жизни.

Если попадется «твой» человек, он тебя найдет и примет любой.

Но почему-то для нашей женщины главное именно вот это эфемерное — любовь. Я бы даже сказала — любоффь. И даже не для себя. А для подружек, родственничков, «Инстаграма». Вот выставить фоточку: я и любимый. И пусть при этом любимый — маргинал, пусть подминает под себя психику «не своего» малыша, пусть учит и его мамашу... Но главное — он есть. И чтоб транслировать всему миру: у меня все в порядке, есть «любимый».

Только познакомились — сразу тащить домой, усаживать за стол, кормить борщами. «Я не одна». Ну вот. Видите, как заканчивается. Случайные связи, грязные разборки.

Больше всего жаль этого ребенка. Не было нормального папы, нет теперь мамы. Есть дикий стресс, незакрытый на всю оставшуюся жизнь гештальт.

Ваши поиски любви — они того стоят?

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»