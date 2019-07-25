Виртуальный гид покажет национальные парки
Виртуальный гид представляет собой широкоформатный экран с возможностью просмотра видео в формате 360 градусов. Высота экрана — два метра, а ширина — более трех. Зритель может поворачивать картинку в любом направлении, рассматривать модели зданий со всех сторон.
Встроенный детектор считывает движения на расстоянии — к экрану даже не нужно прикасаться. Одно виртуальное путешествие по России занимает от трех до пяти минут.
— Ежедневно с 10:00 до 21:00 в павильоне «Медиацентр» будет работать интерактивный мультимедийный гид по Москве и России. В его памяти заложено более трех десятков знаковых памятников природы и архитектуры, — сообщили в пресс-службе парка «Зарядье».
Благодаря формату 360 градусов зрители смогут ощутить атмосферу Долины гейзеров, рассмотреть поближе медведей, ловящих рыбу в ледяной воде реки Камбальной на Камчатке. Можно даже совершить виртуальное восхождение на вершину Эльбруса или воочию наблюдать извержение вулкана Ключевская Сопка.
Официальный сайт мэра Москвы сообщает, что для посетителей парка «Зарядье», которые захотят совершить виртуальный тур по стране, разработали три тематических раздела: «Архитектурный калейдоскоп», «Историческая панорама» и «Видео 360 градусов».
Виртуальный гид поддерживает три языка: русский, английский и китайский.
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