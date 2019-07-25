Отечественный спутник поможет узнать правду о высадке астронавтов на Луну
25 июля в Москве публике был представлен новый российский спутник, оснащенный оптикой высокого разрешения. Его задачей станет расследование высадки американских астронавтов на Луну.
Презентация аппарата прошла в Музее космонавтики.
Важно отметить, что этот проект начал реализовываться на общественных началах — деньги для сборки спутника были получены от неравнодушных граждан через платформы краудфандинга. Всего на реализацию идеи энтузиасты космических исследований сумели получить в 2015 году порядка 1,7 миллиона рублей.
Кроме того, в 2018 году инициативная группа написала письмо в Роскосмос, попросив предоставить для своего проекта дополнительное финансирование. Разработка велась не только силами инженеров: создавать спутник активно помогали добровольцы, увлекающиеся космическими исследованиями.
Впрочем, поиск следов, которые бы подтвердили факт знаменитой американской высадки космонавтов на лунную поверхность, станет не единственной задачей космического аппарата. Его второстепенной миссией будет фиксация координат, где ранее приземлялись спутники Советского Союза и Китая, а также поиск мест, где в ближайшем будущем смогут сесть новые исследовательские зонды или корабль с астронавтами.
— Задача спутника — съемка поверхности с высоким разрешением, превосходящим существующие снимки, — заявили в ходе мероприятия в пресс-службе московского Музея космонавтики.