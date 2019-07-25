Инициативу о бесплатном высшем образовании прокомментировали в Минобрнауки
Депутат Государственной думы Российской Федерации Борис Чернышов выступил с предложением сделать получение высшего образования полностью бесплатным в тех регионах страны, которые граничат с другими государствами.
Кроме того, он заявил о необходимости увеличить квоту для иностранных студентов.
Представители Минобрнауки РФ прокомментировали инициативу депутата. В ведомстве отметили, что законом России предусмотрена квота на получение образования в России иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, передает РИА Новости.
По словам Чернышова, реализация его предложения не только сократит отток отечественных студентов от высшего образования, но и поможет приезжим из других стран «пропитаться» уважением к культуре и традициями РФ.
В Минобрнауки подчеркнули, что количественная квота назначается государством по числу поступающих лиц, а не по образовательным организациям.
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