Определены самые успешные российские блогеры
Российская версия издания Forbes составила список самых успешных блогеров.
Блогеры вошли в топ-40 звезд страны моложе 40 лет, которые стали популярными и хорошо зарабатывают. В рейтинг попали журналистка Ксения Собчак, запустившая на YouTube передачу «Осторожно, Собчак!», телеведущая Анастасия Ивлеева, создавшая свое YouTube-шоу, и Юрий Дудь, выпускающий интервью и документальные фильмы в программе «вДудь».
Также признаны самыми успешными Екатерина Трофимова (Kate Clapp), Валентина Петухова (Wylsacom), Александра Балковская (Саша Спилберг), которые никогда не работали на телевидении или в СМИ. Издание дополнительно отметило группу Little Big, Максима Голополосова («+100500») и Иду Галич.
Журнал Forbes добавил, что YouTube в последние годы не только рождает молодых успешных блогеров, но и открывает второе дыхание у состоявшихся журналистов. При этом второй по важности платформой у блогеров стал Instagram.
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