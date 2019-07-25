Российские моряки с задержанного СБУ танкера прибыли в аэропорт Кишинева
Экипаж российского танкера, который задержали на Украине, прибыл в аэропорт Кишинева, откуда вылетит в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Служба безопасности Украины в четверг, 25 июля, сообщила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit. Украинские власти заявляют, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. В МИД России сообщили, что российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.
В настоящее время моряки проходят регистрацию на рейс, который вылетит в 01:30 и прибудет в столичный аэропорт Домодедово.
Напомним, что в ноябре 2018 года три украинских военных корабля нарушили границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей с применением оружия. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы. В настоящий момент срок содержания под стражей продлили до 24 октября 2019 года.
Пока Москва и Киев не могут прийти к согласию по вопросу освобождения или обмена моряков. В среду, 24 июля, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достижении договоренностей по возвращению украинских моряков.
Читайте также: Служба безопасности Украины отпустила экипаж задержанного российского танкера