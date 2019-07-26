Дочь убитой на детской площадке женщины доставили в больницу
В настоящее время дочь женщины, убитой в Подмосковье на детской площадке, находится в больнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
— Дочь под присмотром сестры потерпевшей в больнице, — сказала она корреспонденту РИА Новости.
По информации источника в полиции, в убийстве женщины подозревается ее бывший сожитель. Преступление произошло, когда женщина гуляла с дочерью на детской площадке. Подозреваемого задержали в лесу в Ногинском районе, где ранее сотрудники правоохранительных органов нашли брошенную машину, на которой он пытался скрыться.
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Зверь на детской площадке
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