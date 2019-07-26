Лолита резко отозвалась о замужестве
Российская певица Лолита Милявская откровенно рассказала о своих отношениях с мужчинами на пресс-конференции во время начавшего в четверг, 25 июля, в Баку фестиваля «Жара». Она призналась, что для того, чтобы завоевать ее сердце, сначала нужно вступить с ней в интимные отношения, что не так-то просто сделать.
— Я из тех женщин, к которым очередь из мужчин никогда не стояла. Я к этому совершенно спокойно отношусь: рассчитываю, что мое сердце будет занято музыкой, и в гробу я видала все замужества, — цитирует артистку портал News.ru.
Один из организаторов фестиваля, певец и композитор Эмин Агаларов отметил, что пресс-конференция Лолиты стала «самой откровенной в истории Азербайджана».
Напомним, что недавно певица сообщила о кризисе в отношениях со своим супругом и не исключила скорого разрыва.
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