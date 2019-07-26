Аэропорты столицы прокомментировали переход на новую систему обработки багажа

Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево сообщили, что не планируют переходить на новую отечественную систему обработки багажа.

В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что не планируют переходить на новую систему обработки багажа аэропорт.

— В аэропорту Внуково в терминале А установлена система обработки багажа VanDerLande (Голландия). Система обработки багажа — самое сложное и масштабное техническое устройство в аэропорту. Ежегодно система VanDerLande проходит плановую модернизацию и может эксплуатироваться продолжительное время, — заявили во Внукове.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево также сообщили, что не планируют установку новой системы обработки багажа, так как там уже установлены и действуют свои технические устройства.

В пресс-службе Домодедова также заявили, что не планируют установку этой системы.

— В Домодедово уже установлена новая автоматическая система сортировки багажа (АССБ). Вопрос эффективности использования других АССБ корректнее адресовать их эксплуатантам и производителям, — отметили в пресс-службе корреспонденту агентства «Москва».

Ранее в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) сообщили, что первая отечественная система обработки багажа, которую запустили весной 2018 года в международном аэропорту Симферополь, доказала свою эффективность. Ее уже начали устанавливать в других российских аэропортах. Планируется, что новая отечественная система скоро появится в аэропортах Южно-Сахалинска, Набережных Челнов и других городах.

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